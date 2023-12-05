يحيى الفخرانى يتحدث عن آخر عمل جمعه بأشرف عبدالغفور ويمدح ابنته ريهام

تحدث الفنان القدير يحيى الفخراني، عن ذكرياته مع الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، الذي شاركه في مسرحية "الملك لير"، والتي كانت آخر أعمالهما سويًا.

وأثنى الفخراني، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على شاشة "CBC"، على أداء عبدالغفور لدوره في المسرحية، مؤكدًا أنه كان متميزًا ومتساويًا مع دور "لير" الذي قام به هو، وأنه أبدع في تجسيد شخصية مهمة وعظيمة في العمل.

وعبر الفخراني، عن حزنه لرحيل عبدالغفور، مشيرًا إلى أنه لا يزال حيًا في أعماله وقيمته، وأنه يرى في ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور صورة والدها، وأنها ورثت منه الموهبة والإبداع، وقال إنه لم يكن يجامل ريهام عندما اختارها لتشاركه في مسرحية الملك لير، بل لأنها كانت تستحق ذلك، وأنها قدمت دور "كورديليا" ببراعة وحساسية.