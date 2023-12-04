أول تعليق من أحمد حجازي بعد مشاركته مع اتحاد جدة منذ الإصابة

عبر المحترف المصري أحمد حجازي عن سعادته بالعودة للعب مع فريقه اتحاد جدة السعودي، مؤكدًا أنه كان مستعدًا للمشاركة ومساعدة ناديه.

وشارك حجازي أساسيًا للمرة الأولى مع فريقه اتحاد جدة، في انتصارهم على سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها نهاية الموسم الماضي.

قال حجازي في تصريحات متلفزة عقب المباراة:"مباراة هامة جدًا بالنسبة لي بعد فترة طويلة من الغياب، الحمدلله كنت قادرًا على العمل في الفترة الماضية بشكل جيد والاستعداد لأي فرصة لمساعدة الفريق وهذا هو المهم خلال تلك الفترة".

وأضاف:"الحمدلله على الفوز، الانتصار كان هامًا لنا، على أرضنا، نكسب ثقة أكثر، الفوز يأتي بفوز آخر.. نحتاج لنواصل سلسلة الانتصارات للوصول لفترة مميزة نريد أن نعيشها الفترة المقبلة".

وزاد:"جمهور الفريق لا يُقصر في أي مساندة لأي لاعب وللفريق، يعرفون واجبهم ونعرف واجبنا سواء في الإصابة أو في اللعب، أشكرهم على التحية والمساندة الدائمة للفريق، تأهلنا قبل المباراة لكنها كانت مباراة هامة للفريق".

واستطرد قائلًا:"سعداء بعودة الجمهور بهذا الشكل قبل كأس العالم للأندية، والأهم لي أن نأخذ الأمر مباراة بمباراة وبالنسبة لي سواء مصابًا أو ألعب، أحاول أن أعمل بشكل احترافي وملتزم، أشكر الله على العودة وإن شاء الله تكون نهاية الإصابات".