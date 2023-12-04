الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تحصل على حق تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2027 (مستند)

دورة الألعاب الأفريقية
دورة الألعاب الأفريقية 2027

تلقى هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا رسميًا، الإثنين، من مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية "أنوكا" بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027. 

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قد خاطب مجلس إدارة "أنوكا" بتاريخ 13 أكتوبر 2023 يعرب فيه عن رغبة مصر في استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027.

وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليوم رد رسمي بالموافقة جاء نص الخطاب:

أبوجا، 4 ديسمبر 2023
إن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية (الأنوكا) يتقدم بأسمى آيات الاحترام والتقدير إلى أعضاء أسرة اللجنة الأولمبية هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
السيد رئيس اللجنة الأولمبية؛ أخي العزيز
المصرية تحت توجيهاتكم.
السيد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية،
لقد تلقينا بكل سرور خطاب التأكيد المؤرخ بتاريخ 13 أكتوبر 2023 الذي يعرب عن اهتمام جمهورية مصر العربية، واستعدادها لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية التابعة للأنوكا لعام 2027 بدعم كامل من الحكومة.
اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن خالص احترامنا وامتناننا لمصر وقائدها العظيم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحكمة والتوجيه والتفهم الذي انعكس خلال اجتماعنا الأخير، والذي عقد في مصر في شهر سبتمبر 2022 مع رئيس جمهورية مصر العربية، بحضوركم الكريم، وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والسيد الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والوفد المرافق له والدكتور/ حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بصفته ممثلاً للحركة الأولمبية الدولية في مصر، وهو اللقاء الذي أكدت فيه مصر التزامها بتعزيز دور الرياضة وتطويرها على المستوى العالمي والقاري، ولتكون أول من يخطو الطريق بالقارة للسعي نحو استضافة أول دورة ألعاب أولمبية على الإطلاق بالقارة في عام 2036.
ومن منطلق التزاماتها المعلنة تجاه مصر والقائد البارز فخامة الرئيس السيسي والحركة الرياضية في مصر بأكملها، تؤكد الأنوكا منح مصر حق استضافة دورة الألعاب الإفريقية التابعة للأنوكا لعام 2027 والتي دعمتها اللجنة الأولمبية الدولية باعتبارها البطولة الإفريقية المعتمدة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.
ونحن نتطلع قريبًا إلى صياغة الاتفاقية التعاقدية لدورة الألعاب وجميع النواحي الإجرائية، من أجل ضمان النجاح النهائي، حيث نخطط لدورة ألعاب تُظهر القدرات غير المسبوقة لمصر على استضافة الألعاب الأولمبية.

دورة الألعاب الاولمبية الدكتور توماس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري

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