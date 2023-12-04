الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق ثان أيام "أسبوع السينما الفلسطينية" بالوثائقي “شيرين أبو عاقلة” (صور)

أسبوع السينما الفلسطينية
أسبوع السينما الفلسطينية

انطلقت مساء اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع السينما الفلسطينية " وتنظمه كلًا من المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية. 

حضر فعاليات الانطلاق عدد كبير من السينمائيين والنقاد والإعلاميين، وسط إشادات بجودة الفيلم وما يناقشة من قضايا واقعيه.

وشهد اليوم الثاني، عرض الفيلم الوثائقي الطويل "شيرين ابو عاقلة" اخراج "معن سمارة" ومدته 60 دقيقة وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة  ادارها الكاتب الصحفي ايمن الحكيم واستضاف خلالها مدير التصوير د. محسن احمد.

يذكر أن الفعاليات قامت بتقديمها وإعدادها فنيًا الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يوميًا حيث تختتم  يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر.

الأربعاء.. عرض فيلمي “الخيامية” و"شد الحبل" بمركز الثقافة السينمائية

ويقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر،عرضا سينمائيا لفيلم “الخيامية” للمخرج هاشم النحاس من إنتاج القومي للسينما.

ويتناول فيلم “الخيامية” حرفة صناعة الخيامية الشائعة الاستخدام في السرادقات وكسوة الدواب والمعلقات الجدارية للأضرحة.

ومن المقرر عرض فيلم “شد الحبل” سيناريو وإخراج نهاد العشري وإنتاج القومي للسينما، والذي يتناول حرفة صناعة الحبال واستخداماتها المختلفة.

وقال الدكتور حسين بكر في تصريحات له، إن المركز القومي للسينما يحرص دائما على إحياء التراث السينمائي وعرض الكنوز التراثية التي يمتلكها المركز، مشيرا إلى أن العروض ستقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 ديسمبر وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر مركز الثقافة السينمائية والحضور مجاني للجمهور العام.

يذكر أن فعاليات مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد  مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

 

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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اسبوع السينما الفلسطينية المركز القومي للسينما القومي للسينما

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