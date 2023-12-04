الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة دمياط" تقود حملة لتطهير اللجان استعدادًا للانتخابات الرئاسية

صحة دمياط
صحة دمياط

قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض في مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط برئاسة المهندسة إيمان الزينى، بلإطلاق حملة تطهير لمقار اللجان الانتخابية بالمدارس فى جميع انحاء المحافظة، لاستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

كما استعدت مديرية الصحة بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأهب لمواجهة أى طارئ والتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية،و رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والتأكد من توافر مخزون إستراتيجي من الأدوية

كما استعدت هيئة الإسعاف بالدفع بالسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات.

واستعدت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير قواعد بيانات خاصة بذوى الهمم لتخصيص لجان خاصة بهم بالمقرات الانتخابية وتوفير أدوات للتصويت بطريقة برايل للمكفوفين لتسهيل عملية الادلاء بأصواتهم.

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