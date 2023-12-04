حكاية وطن.. 1.8 تريليون جنيه لتحقيق طفرة حضارية فى الصعيد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا بمحافظات الصعيد، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى القطاعات المختلفة وتصحيح الاختلالات والفجوة التنموية التى أثرت على محافظات الجنوب على مدار سنوات، ما كان له أثر كبير على حياة المواطن هناك.

وبلغت استثمارات الحكومة داخل الصعيد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ١.٨ تريليون جنيه من إجمالى ٧ تريليونات جنيه قيمة الاستثمارات التى يتم ضخها، أو يتم استكمال ضخها على مستوى الجمهورية، فى الفترة من ٢٠١٤- ٢٠٢٣، ما يظهر أن ربع الاستثمارات الكلية التى أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد، لتنفيذ تلك المشروعات، كما وقع الرئيس على القانون ١٥٧ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد بعد إقراره من مجلس النواب.

ويعد قطاع الطرق والكبارى والمحاور من أهم القطاعات التى شهدت تطويرًا بمحافظات الصعيد، وتم إنشاء محاور جديدة لخدمة مواطنى تلك المحافظات بتكلفة بلغت ٥٠ مليار جنيه، لدعم البنية التحتية لشبكات الطرق وزيادة الاستثمار، وتسهيل حركة النقل والبضائع بين المناطق الصناعية داخل المحافظات، وربطها بباقى محافظات الجمهورية.

كما شهد قطاع السكك الحديدية داخل الصعيد اهتمامًا كبيرًا، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطويره بشكل يليق بالمواطن المصرى، حيث تم تنفيذ مشروعات فى القطاع بتكلفة ٣٢ مليار جنيه، من خلال تطوير البنية الأساسية لمحطات السكك الحديدية داخل محافظات الصعيد، وإجراء تطوير شامل للمزلقانات.

وتعتبر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أهم المبادرات فى تاريخ الإنسان المصرى، حيث أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل تحقيق التنمية داخل جميع محافظات الجمهورية، من بينها محافظات الصعيد.

وبلغت تكلفة مبادرة «حياة كريمة» ١٨٠ مليار جنيه، وعملت على إحداث نقلة كبيرة فى جميع الخدمات والقطاعات الحيوية والخدمية داخل قرى الريف المصرى.

واهتمت الحكومة بالصناعة داخل محافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل توفير فرص عمل للشباب داخل تلك المحافظات، وبلغت تكلفة الاستثمار فى قطاع الصناعة بالصعيد نحو ٧٢.٥ مليار جنيه، من خلال إنشاء المجمعات الصناعية، وبناء الآلاف من المصانع الجديدة، ما أدى إلى توفير فرص عمل للشباب فى كل محافظات الصعيد وزيادة الاستثمار ومعدلات الإنتاج، وأسهمت الطفرة فى قطاع الصناعة بالصعيد فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية.

واهتمت الدولة بالمنظومة الصحية داخل محافظات الصعيد بشكل كبير، بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بالقطاع الصحى لخدمة المواطن، بتكلفة ٤٢ مليار جنيه، من خلال إنشاء العديد من المستشفيات وتزويدها بأحدث الإمكانات لخدمة المواطن المتردد، وإنشاء وحدات صحية جديدة داخل القرى، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لأهالى الصعيد التى تليق بهم، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية الشاملة.

وشهدت محافظات الصعيد تنمية كبيرة فى قطاع الإسكان والمدن الجديدة، بتكلفة بلغت ٤١.٥ مليار جنيه، من أجل تحسين نوعية الحياة للمواطنين داخل للصعيد، من خلال إنشاء مدن جديدة والآلاف من الوحدات السكنية الجديدة.

ونفذت الدولة العديد من المشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر بتكلفة ٤٥ مليار جنيه.

واهتمت الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالرى والزراعة بشكل كبير، من أجل دعم الفلاح داخل محافظات الصعيد، بتنفيذ العديد من المشروعات، التى بلغت تكلفتها ١٧ مليار جنيه.

وعملت على توفير فرص عمل، من خلال استصلاح أراضٍ جديدة وتوفير الأسمدة المدعمة.