مستشار بأكاديمية ناصر: مصر هى مفتاح الحل ومَن يمتلك القوة يمتلك السلام

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات المسلحة المصرية استطاعت فرض توازن استراتيجي في المنطقة بالكامل: "مصر تمتلك قوات وقدرات تردع أي أحد يحاول الاقتراب من الأمن القومي المصري".

وأضاف العمدة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الضعف يغري الآخرين، لكن يمكن القول إن مصر بطبيعة الحال في كل الأحوال مطمع وحينما يتواجد وتوفر الدولة المصرية قوات حديثة متوفرة متواكبة مع العصر فهو أمر مهم.

وأشار إلى أن مشاركة القوات المسلحة في تدريبات على كل الاتجاهات خير دليل على أن مصر تمتلك القدرة على الحماية من أي عدو غاشم لا يريد بالبلاد خيرًا.

تسليح القوات المسلحة

وتابع أن صفقات تسليح القوات المسلحة التي وقعها الرئيس السيسي كلها رسائل ردع بقدرة مصر في محيطنا الإقليمي: "الدولة المصرية هى مفتاح الحل ومن يمتلك القوة يمتلك السلام في المنطقة".