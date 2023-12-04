الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى طب نفسى تكشف أسباب تخلق الشخصية العنيدة

الشخصية العنيدة
الشخصية العنيدة

قالت د.دينا نعوم، استشاري لطب النفسي، إنه لا بد للفرد عندما يشعر بأنه ينبغي عليه أن يقول لا يجب أن يقولها ولا يخاف شيئًا. 

أضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وهبه الأباصيري وإيمان عز الدين عبر CBC أن هناك أطفالًا يتم تربيتها على أنه لا يجب أن تقول لا، وإذا قالت لا فإنها في هذه الحالة تتعرض للعقاب من الضرب وغيره، معقبة: "هذا الطفل عندما يكبر لن يتمكن من قول لا عندما يريد أن يقولها، وبالتالي يصبح شخصية راضخة". 

أوضحت أن هناك أسبابًا تخلق الشخصية العنيدة، وهي الجينات حيث من الممكن أن يكون العند صفة من الصفات الشخصية، حيث يوجد جزء من سماتنا الشخصية له علاقة بالجينات، إضافة إلى عامل السن، حيث إن عناد الطفولة يختلف عن عناد المراهقة ويختلف عن عناد الشخصية الناضجة والرشيدة.

وأشارت إلى أن هناك نوعا من العند ناجم كرد فعل عقابي للأشخاص الذين يضطرونا للعند أمامهم من أجل إثبات الشخصية. 

العند أسباب العناد استشاري طب نفسي الدكتورة دينا نعوم صفات الشخصية العنيدة

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