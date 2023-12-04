الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لقاء سويدان ناعية أشرف عبدالغفور: "مسيرتك المشرفة باقية"

لقاء سويدان
لقاء سويدان

أعربت الفنانة لقاء سويدان عن حزنها الشديد على وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، إثر تعرضه لحادث سير، عن عمر يناهز 81 عامًا، وحرصت على نعيه بكلمات مؤثرة.

 

وشاركت "لقاء" صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "سيرة حضرتك العطرة ومسيرتك المشرفة ستبقي دائمًا الأستاذ المحترم الراقي أشرف عبدالغفور انتقل إلى رحمة الله نسألكم الدعاء".
 

أشرف عبدالغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبدالسلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلًا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبدالغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

وكان الفنان الراحل من أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات، كما يعد عبدالغفور أيضًا من نجوم المسرح القومي ومن أبنائه المخلصين، حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل "سليمان الحلبي" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".

لقاء سويدان أشرف عبد الغفور حادث سير وفاة الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا

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