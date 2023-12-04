مستشار الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": الكل مستهدف فى غزة ولا مكان آمن لأحد

قال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لمنظمة الأونروا، إن هناك 80 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة استهُدفت بالكامل، لافتًا إلى أن 114 من الموظفين التابعين للأونروا استشهدوا بسبب القصف المستمر والعشوائي للاحتلال.

أضاف المستشار الإعلامي للأونروا، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية ببرنامج "مطروح للنقاش"، أنه لا مكان آمن في غزة، سواء مقرات الأمم المتحدة أو الشارع، فالكل مستهدف، مؤكدًا أنه لم تعد رايات "الأونروا" علامة للأمان.

وأشار إلى أنه يتم إبلاغ سلطات الاحتلال وكل الأطراف بإحداثيات أماكن العمل الإنساني مرتين يوميًا، لكن مع ذلك فقد تم استهداف المدارس وأماكن الإغاثة.

ونوه المستشار الإعلامي للأونروا إلى أن ما يحدث في غزة ما هو إلا نكبة حقيقية، بسبب عدم إحساس المواطن الفلسطيني بالإمان في أي مكان في غزة.