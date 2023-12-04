أستاذة جامعية: مشاركة المصريين بالخارج بالتصويت فى انتخابات الرئاسة " حاجة تشرّف"

قالت د.وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن المشاركة الكثيفة من قبل المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية تعني أنهم جزء أصيل من الوطن، حيث حرصت الجالية المصرية في جميع دول العالم على الإدلاء بأصواتهم من أجل تحديد المصير المصري.

الانتخابات المصرية بالخارج

أضافت وئام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اإكسترا انتخابات” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة منحت الجالية المصرية بالخارج الكثير من الحقوق الوطنية التي عانوا من فقدانها سنوات كثيرة، ونتيجة هذه الجهود التي قامت بها منذ 2014 لرعاية المصريين في الخارج كانت المشاركة في الانتخابات الحالية كثيفة ومشرّفة.

متابعة أحداث الوطن

وتابعت "المصريون في الخارج على متابعة مستمرة بكل ما يحدث في الوطن، نتيجة التلاحم التام الذي تحقق بين الدولة وأبنائها من خلال الجهود التي قامت بها وزارة الهجرة".

واستطردت: "الجالية المصرية تعاملت بشكل راق متحضر مع هذه الانتخابات الرئاسية الحالية، حيث نقلت فضائيات العالم التنظيم والترتيب الذي ساد العملية التصويتية في السفارات المصرية بمختلف أنحاء العالم".