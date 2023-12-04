مصطفى قمر ناعيًا أشرف عبدالغفور: "ربنا يرحمه.. ويصبرك يا ريهام"

حرص الفنان مصطفى قمر على نعي الفنان الراحل اشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية أمس اثر تعرضه لحادث سير بطريق اسكندرية الصحراوي، عن عمر يناهز 81 عام.

وشارك “قمر” صورة للفنان الراحل عبر “إنستجرام”، وعلق عليها: "البقاء لله.. انا لله وانا البه راجعون.. توفي الي رحمة الله الفنان الكبير والأب العظيم الأستاذ أشرف عبد الغفور أبي الغالي والد الفنانة الغالية أختي العزيزة ريهام عبد الغفور ربنا يصبرك ياريهام انتي والعائلة الكريمة ربنا يجعل مأواه الجنة ادعوا له من فضلكم بالرحمة والعفو والمفغرة".

ورحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 81 عاماً اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

وتوفى “عبد الغفور” ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنان على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلاً من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.