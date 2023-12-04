"العسومى" يتوجه إلى المغرب للمشاركة فى الإطلاق الرسمى للخطة العربية للتربية والتثقيف

توجه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ورئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى طنجة بالمملكة المغربية، للمشاركة في فعالية الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والمُقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

تعزيز مساهمة الدول العربية في مجال التربية على حقوق الإنسان

ويتم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمندوبية الوزارية المُكلفة بحقوق الإنسان في المملكة المغربية، وتهدف إلى تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في الجهود المبذولة في مجال التربية على حقوق الإنسان.

ومن المُقرر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في افتتاح هذه الفعالية، والتي سوف يشارك فيها عدد من قادة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويين العربي والدولي.

تستضيف مدينة طنجة شمال المملكة المغربية، غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، فعالية رفيعة المستوى تشهد الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومناقشة سبل مواكبة تنفيذ هذه الخطة.

تنظم الفعالية بمبادرة من المملكة المغربية بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتنفيذًا لتوصية صادرة في هذا الشأن عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (52).

وتعتبر الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة.

وتأتي الخطة نتيجة دمج وتحديث لمضامين كل من الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (المعتمدة عام 2008 على مستوى القمة) والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان (المعتمدة عام 2010 على مستوى القمة).

كما تأتي فعالية طنجة على بعد أيام قليلة من تخليد المجتمع الدولي ذكرى مرور (75) عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (11 و12 ديسمبر 2023) وقبل أشهر قليلة من تخليد ذكرى مرور (20) عامًا على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان (مارس 2024).