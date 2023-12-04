الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مجموعة مهمة من الأعشاب تساعدك فى التخلص من مشكلة الصداع النصفي دون أدوية

الصداع
الصداع

يعتبر الصداع النصفي واحد من أكثر الأمراض الشهيرة التي يتعرض لها الكثير منا ولا يعلم معظمنا كيفية التعامل مع مشكلة الصداع النصفي ويلجأ البعض إلى تناول العقاقير الطبية من أجل التخلص من الصداع النصفي المزمن وخلال التقلبات الجوية يزداد لدى مرضي الصداع النصفي الأزمة بشكل كبير.

مجموعة مهمة من الأعشاب تساعدك فى التخلص من مشكلة الصداع النصفي دون أدوية
 

وكما جاء فى موقع "هيلث" يوجد الكثير من النباتات الطبية التي تساعد فى منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، ولا يعلم معظمنا تلك الفوائد العديدة، والتي تتمثل أهمها فى التخلص من مشكلة الصداع النصفي المزمن.


الزنجبيل:

يقلل من الصداع والصداع النصفي يحسن الجهاز التنفسي، ويقلل من مشاكل عدم التركيز بفضل احتوائه على المواد المضادة للاكسدة والتي تساعد على التخلص من مشكلة الصداع النصفي.
 

الثوم:

لا يعلم الكثير أن الثوم له خصائص مضادة للالتهابات حيث يمنع الالتهابات في أجزاء كثيرة من الجسم ويساعد على تعزيز الحصانة للجسم، وكما يساعد تناول الثوم على التخلص من مشكلة الصداع النصفي
 

السبانخ:

تحتوي السبانخ على مواد الريبوفلافين، والبيتا كاروتين، ومحتوى عالى من اللوتين، وهو ما يساعد بصورة كبيرة فى التخلص من مشاكل الجهاز العصبي ويقلل التوتر الى جانب ذلك له دور هام فى القضاء على مشكلة الصداع النصفي

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النعناع البري:

يزيل سموم جسمك، حيث يساعد في القضاء على نفايات الجسم ويشفي الصداع، ويساعد استخدام الزيت الخاص به في الاسترخاء وتهدئة الجهاز العصبي.

زيت الزيتون:

لا يعلم معظمنا أن زيت الزيتون يساعد بصورة كبيرة فى التخلص من مشكلة الصداع النصفي من خلال دهن منطقة الجبين به أو استنشاقه لمدة ١٥ دقيقة فيساعد على تهدئة الاعصاب والتخلص من الصداع النصفي 


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