"أمن أسوان" ينقذ طفل مريض نفسي حاول القفز من أعلى شبكة محمول

نجح ضباط مديرية أمن أسوان، مساء اليوم الإثنين، فى إنقاذ طفل يعانى من مرض نفسى، وذلك بعد محاولته الانتحار وإنهاء حياته حيث صعد أعلى عقار سكنى، ثم صعد إلى جسم شبكة محمول، وكان يريد إلقاء نفسه.

وتمكن ضباط مديرية أمن أسوان من إنقاذ الطفل من خلال توجيه ضباط الشرطة بمديرية أمن أسوان النصح له حتى تم إنقاذه.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بصعود طفل على شبكة محمول ومحاولة إلقاء نفسه للانتحار بمنطقة الشيخ هارون بدائرة المدينة.

وانتقل ضباط الشرطة بمديرية أمن أسوان إلى محل البلاغ بمنطقة الشيخ هارون وتحديدًا بجوار مسجد الشيخ سيد السوداني، وتم توجيه النصح والإرشاد له وإثنائه عن الانتحار وتم إنزاله.

وكشفت تحريات المباحث، أن الطفل مرتكب الواقعة يدعى محمد رجب محمد، يبلغ من العمر 15 سنة، يعانى من مرض نفسى.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.