الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أمن أسوان" ينقذ طفل مريض نفسي حاول القفز من أعلى شبكة محمول

نجح ضباط مديرية أمن أسوان، مساء اليوم الإثنين، فى إنقاذ طفل يعانى من  مرض نفسى، وذلك بعد محاولته الانتحار وإنهاء حياته حيث صعد  أعلى عقار سكنى، ثم صعد إلى جسم شبكة محمول، وكان يريد إلقاء نفسه. 

 

وتمكن ضباط مديرية أمن أسوان من إنقاذ الطفل من خلال توجيه ضباط الشرطة بمديرية أمن أسوان النصح له حتى تم إنقاذه. 

 

تفاصيل الواقعة 

 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بصعود طفل على شبكة محمول ومحاولة إلقاء نفسه للانتحار بمنطقة الشيخ هارون بدائرة المدينة.

 

وانتقل  ضباط الشرطة بمديرية أمن أسوان إلى محل البلاغ بمنطقة الشيخ هارون وتحديدًا بجوار مسجد الشيخ سيد السوداني، وتم توجيه النصح والإرشاد له وإثنائه عن الانتحار وتم إنزاله.

 

وكشفت تحريات المباحث، أن الطفل مرتكب الواقعة يدعى محمد رجب محمد، يبلغ من العمر 15 سنة، يعانى من مرض نفسى. 

 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

 

IMG-20231204-WA0010
IMG-20231204-WA0010
انتحار طفل ضباط الشرطة إنقاذ مريض نفسى مدينة اسوان غرفة عمليات النجدة منطقة الشيخ هارون

مواد متعلقة

لجنة ميدانية تتفقد 14 لجنة فرعية في أسوان استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024

"تضامن أسوان" تعيد إعمار وتأهيل 30 منزلا بقية الفؤادية بكوم امبو

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى أسوان

أهالي أسوان يعلنون تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي

بعد رفضها للرجوع.. مقتل فتاة على يد خطيبها السابق شمال أسوان

"حماة الوطن" ينظم مؤتمرًا حاشدً لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بأسوان (صور)

حصاد الكركديه بأسوان.. والسيدات: "موسم خير ياريت يبقى السنة كلها" (صور)

إصابة 3 وكلاء نيابة ومصرع آخر فى حادث سير بأسوان

الأكثر قراءة

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهم فى "حادث أشرف عبدالغفور"

اعترافات مثيرة لمجندين إسرائيليين تكشف سر استهداف المدنيين فى غزة

حبس الفنان المتسبب فى وفاة أشرف عبدالغفور 4 أيام

تفاصيل التقرير الطبى الصادر من مستشفى الشيخ زايد بسبب وفاة أشرف عبدالغفور

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة