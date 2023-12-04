جلطة سراي التركي يكشف حقيقة اهتمامه بضم سيكو فوفانا من النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود احتمالية لانتقال الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط النصر السعودي، إلى صفوف جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد التركي كوشكون جولبهار، المسؤول الإعلامي لفريق جلطة سراي، عن أنهم لم يتواصلو مع نادي النصر من أجل الحصول على خدمات الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب النصر، في «الميركاتو» الشتوي المقبل.

وقال جولبهار في تصريحات خاصة لصحيفة «الرياضية»، في تصريحات خاصة “إن جلطة سراي لا يعرف شيئًا عن هذا الأمر ولم يتواصل مع مسؤولي النصر أو المقربين من اللاعب من أجل ضمه".

وشدد المسؤول الإعلامي لجلطة سراي، بأنه من الصعب الحديث عن لاعب عقده مستمر مع ناديه

وكانت تقارير صحافية تركية أكدت في وقت سابق من الشهر الماضي أن جلطة سراي يرغب في التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري، مشيرة إلى أن مواطنه ويلفريد زاها، يلعب دورًا كبيرًا في المفاوضات لإقناع فوفانا، بالانضمام إليه في صفوف الفريق التركي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وخاض الدولي الإيفواري مع نادي النصر 13 مباراة بواقع مباراة بدوري أبطال آسيا و10 مباريات في دوري روشن ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل هدف وحيد كان في بطولة كأس الملك.

وانضم فوفانا – البالغ من العمر 28 عاما – إلى النصر، في 18 مايو الماضي قادمًا من نادي لانس الفرنسي بعقد يمتد حتى عام 2026.