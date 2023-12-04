الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الجيل: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية "تاريخية"

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية مشاركة غير مسبوقة وتاريخية، منذ أن تم تعديل الدستور وسمح للمصريين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.


 

وأضاف الشهابي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك المشاركة تاريخية وأن المصريين أقبلوا بكثافة لما تشهدها أي انتخابات من قبل في هذا العرس الديمقراطي، الذي تعلن فيه مصر أنه رغم كل التحديات الضخمة، إلا أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، ومنها أعظم استحقاق انتخابي وهو استحقاق الانتخابات الرئاسية.
 

الانتخابات الرئاسية بالخارج

 

وأشاد رئيس حزب الجيل، بمشاركة المصريين في الخارج وكثافتهم  من أسر وأطفال، وكانت هناك أفراح وكأنهم في عيد، وحولوها لعرس حقيقي، وترددت الزغاريد المصرية في جنبات السفارات والقنصليات المصرية.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل مشاركة المصريين الانتخابية الانتخابات الرئاسية

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