"المرايا" تستعد لطرح ديوان "مرفوضة للصالح العام" قريبًا

‫يصدر قريبًا عن دار المرايا للثقافة والفنون، ديوانا يحمل اسم "مرفوضة للصالح العام" للكاتبة والشاعرة أسماء جمال عبد الناصر، على أن يتواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، المقرر انطلاقها في يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ومن أجواء الديوان نقرأ:

قبل شهور

على يمين الرقيبة الشاردة

زميلة إدارة الأأغاني مصغية،

بينما تقرأ كلمات ما تستمع له بالتزامن

تنتبه الأولى لذكرى يناير قالت

قبل خفوت "صوت الحرية" الذي ينشدونه،

أو يرثونه.

تجذبها الموسيقى

فتهم بقراءة الكلمات

فإذا بثلاثة إمضاءات تذيل يسار الصفحة

وتكرر نفس العبارة المدهشة

في متتالية هيراركية عرجاء

"ترفض للصالح العام".

أسماء جمال عبد الناصر

أسماء جمال عبد الناصر؛ كاتبة ومترجمة مصرية من مواليد 1988ـ درست اللغة والآداب الناطقة بالإسبانية في كلية الآداب جامعة القاهرة، وكلية اللغويات بجامعة سلامنكا تعمل الآن على أطروحة الدكتوراه في جامعة أنتيوكيا، وتعد أحد أعضاء فريق التحرير بموقع الكتابة الثقافي، وتنشر نصوصها وترجماتها في العديد من المواقع والمجلات الورقية والإلكترونية العربية.

معرض القاهرة للكتاب

ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار الدورة الـ55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا.

كانت قد اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

وكانت قد قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة للكتاب، مد باب الاشتراك أمام دور النشر حتى يوم 26 نوفمبر الماضي، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما لم يتمكن البعض منهم الاشتراك لمشاركاتهم في معارض خارج البلاد خلال الأيام الماضية.