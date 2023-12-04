النائبة عايدة نصيف: المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقدت إيبارشية حلوان وتوابعها ندوة بعنوان "وطنية الكنيسة المصرية والمشاركة الإيجابية".



وتحدث القمص ميخائيل جرجس، وكيل الإيبارشية، عن أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وقال إن النزول والمشاركة بقوة في تلك الانتخابات واجب وطني على كل مصري غيور على بلده، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرض عين على كل مواطن يسعي لتحقيق الديمقراطية التي كنا ننادي بها.

رسالة للعالم أجمع

ولفت وكيل الإيبارشية إلى أن المشاركة تعد رسالة للعالم أجمع بمدى وعي الشعب المصري بأهمية حقوقه الدستورية والقانونية.

وقد حاضرت فى الندوة الأستاذة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولى، والأستاذ بالكلية الإكليركية؛ حيث تناولت دور الكنيسة المصرية الوطنى عبر العصور بداية من العصور الأولى وفى العصر الحديث والمعاصر، ووعى ومشاركة الكنيسة دائمًا بأهمية المشاركة فى كل الاستحقاقات الدستورية التي مرت وتمر بها البلاد.

واجب وطني

وأكدت الدكتورة النائبة عايدة نصيف أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 تعد واجبًا وطنيًا وممارسة للحق الدستوري المكفول لكل مواطن مصري، وتكمن أهمية المشاركة في أنها تعكس للجميع قيمة ومكانة الدولة المصرية.

وأصدر المشاركون بالندوة عدة توصيات، أبرزها أهمية المشاركة الإيجابية والمنظمة فى الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بالصوت الانتخابي كحق أقره الدستور.

وتهدف الندوة، التي شارك فيها لفيف من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة بكنائس الإيبارشية، إلى حث المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تُعقد داخل مصر لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم 10 ديسمبر وحتى يوم 12 ديسمبر من الشهر الجاري، وذلك لاعتبار التصويت واجبًا وحقًا دستوريًا للمواطن المصري ولا يجب التقاعس عنه.

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