الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور والقبض على مشاكل.. نشرة حوادث الدستور

الفنان أشرف عبد الغفور
الفنان أشرف عبد الغفور

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة منها وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سيارة بمدينة أكتوبر، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي كروان مشاكل بعد صدرو قرار ضبط وإحضار ضده بسبب فيديو المطبخ.
 

التصريح بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور وتسليمه لذويه بعدما كشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث الذي أودى بحياته وأنه مجرد تصادم بين سيارتين. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر. 

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في  الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر. 

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق

واصطدمت سيارة الفنان التشكيلى بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف مما أدى لاصطدامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه وأعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات. 

كيف سقط "كروان مشاكل" فى قبضة الأمن؟

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، كواليس سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد هروبه فور بث مقطع فيديو فاضح يجمعه مع المذيعة إنجي حمادة والمشهور بـ"فيديو المطبخ". 

وأشارت التحريات إلى أن الأجهزة الأمنية أعدت عدة مأموريات لضبط كروان مشاكل تنفيذا لقرار النيابة العامة وتولى فريق من مباحث التوثيق والمعلومات بمباحث الإنترنت، تتبع حساباته الشخصية عبر فيس بوك وتيك توك حتى خرج ببث لايف عبر حسابه الشخصي وتمكن فريق البحث وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد مكان اختفائه في محافظة سوهاج بعدما نشر صورا من مطار الغردقة وادعى سفره خارج البلاد.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ مع المذيعة إنجي حمادة التي تم حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو فاضحة. 

وكشفت التحريات أن المتهم كروان مشاكل كان هاربا بمحافظة سوهاج وتم تحديد مكانه وخرجت مأمورية لضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره. 

وتقدمت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، ببلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة. 

وقالت الجندي إنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ"إنجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر عدة مقاطع فيديوها آخرها فيديو يحمل عنوان "كروان مشاكل وإنجي في الشقة".

النيابة العامة بأكتوبر الفنان أشرف عبد الغفور كروان مشاكل بــ جثمان الفنان أشرف عبد الغفور

مواد متعلقة

وزير العدل يلتقي مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

"الوطنية للانتخابات" تجري اتصالا مع رؤساء لجان الاقتراع بالخارج لمتابعة سير العملية الانتخابية

النائب العام يختتم مشاركته في ندوة اجتماع جمعية النواب العموم العرب بالمغرب

"الوطنية للانتخابات" توجه السفراء بإزالة أى معوقات تواجه الناخبين فى الخارج

النائب العام يلتقى رئيس النيابة العامة المغربية لبحث تعزيز آليات التعاون

الانتخابات الرئاسية 2024.. ضوابط تصويت المصريين بالخارج غدًا

النائب العام يفتتح فعاليات جمعية النواب العموم العرب بالمغرب

بالذكاء الاصطناعى.. الرقابة الإدارية تضبط تشكيلًا عصابيًا يزوّر مستندات حكومية

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور والقبض على مشاكل.. نشرة حوادث الدستور

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مش مصدقة والله.. ريهام عبدالغفور تودع والدها بكلمات مؤثرة

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

تشييع جنازة أشرف عبدالغفور عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 مواطنين محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال الإسرائيلى: يعتقل 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم