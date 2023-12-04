وفاة الفنان أشرف عبد الغفور والقبض على مشاكل.. نشرة حوادث الدستور

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة منها وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سيارة بمدينة أكتوبر، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي كروان مشاكل بعد صدرو قرار ضبط وإحضار ضده بسبب فيديو المطبخ.



التصريح بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور وتسليمه لذويه بعدما كشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث الذي أودى بحياته وأنه مجرد تصادم بين سيارتين.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق

واصطدمت سيارة الفنان التشكيلى بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف مما أدى لاصطدامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه وأعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات.

كيف سقط "كروان مشاكل" فى قبضة الأمن؟

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، كواليس سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد هروبه فور بث مقطع فيديو فاضح يجمعه مع المذيعة إنجي حمادة والمشهور بـ"فيديو المطبخ".

وأشارت التحريات إلى أن الأجهزة الأمنية أعدت عدة مأموريات لضبط كروان مشاكل تنفيذا لقرار النيابة العامة وتولى فريق من مباحث التوثيق والمعلومات بمباحث الإنترنت، تتبع حساباته الشخصية عبر فيس بوك وتيك توك حتى خرج ببث لايف عبر حسابه الشخصي وتمكن فريق البحث وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد مكان اختفائه في محافظة سوهاج بعدما نشر صورا من مطار الغردقة وادعى سفره خارج البلاد.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ مع المذيعة إنجي حمادة التي تم حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو فاضحة.

وكشفت التحريات أن المتهم كروان مشاكل كان هاربا بمحافظة سوهاج وتم تحديد مكانه وخرجت مأمورية لضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وتقدمت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، ببلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة.

وقالت الجندي إنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ"إنجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر عدة مقاطع فيديوها آخرها فيديو يحمل عنوان "كروان مشاكل وإنجي في الشقة".