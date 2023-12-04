احذر..استخدام الغلاية الكهربائية قد يعرضك لأمراض خطيرة

لا يعلم الكثير منا أن استخدام الغلاية الكهربائية يجب أن يتم وفقا لمعاير معينة ولا يعلم معظمنا أغلب تلك المعايير، فمعظمنا يستخدم الغلاية الكهربائي دون وعي كامل بأهمية الحرص على تنظيفها بعمق طوال الوقت للحفاظ على الصحة العامة للجسم.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى"، فهناك مجموعة من المخاطر التي قد نكون عرضة لها نتيجة استخدام الغلاية الكهربائية وذلك نتيجة لأن الألومانيوم والنيكل الموجودين في الغلاية الكهربائية يتسبب تفاعلهم مع المياه خلال الغليان فىا لتعرض لبعض الأمراض الخطيرة، ومنها تراكم السموم في الجسم وهو الأمر الذي يزيد من فرص تراكم المياه في الجسم إلي جانب ذلك تدمير الكبد والكلى.

ووفقا لما جاء في الموقع، فأن من ضمن أضرار الغلاية الكهربائية أنها قد تزيد فرص الإصابة بالسرطان وذلك بسبب التفاعلات التي تحدث مع المياه فتفقدها خواصها، فتفاعل معادة النيكل مع المياه قد تسبب تلف الجهاز العصبي لدى الإنسان كما تؤثر بشكل سلبي على صحة الجهاز الهضمي وكذلك صحة البشرة والشعر.

كيف تحمي نفسك من مخاطر الغلاية الكهربائية

وكما جاء في الموقع، فأنه من الأفضل الحرص على عدم الإفراض في استخدامها يوميا واستخدام الغلاية الكهربائية عند الضرورة فقط لا غير، فإستخدامها بشكل مبالغ فيه يزيد من فرص المخاطر التي قد يتعرض لها المرء، لذا يفضل استخدامها عند الضرورة إلي جانب ذلك استخدام الغلاية الكهربائية بعد التأكد من تنظيفها بعمق، فيجب الحرص على تنظيفها يوميا فالبعض يترك الغلاية أكثر من أسبوع دون تنظيف وهو أمر في غاية الخطورة.

كما يجب اختيار نوع غلاية عالى الجودة وذلك لعدم التعرض لمخاطر التي قد تأتى منها، إلي جانب ذلك عدم ترك الرواسب الجيرية الموجودة في الغلاية الكهربائية لانها تتفاعل مع المياه.