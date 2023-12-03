محلل سياسي: الشعب الإسرائيلي أصبح أكثر دموية بعد 7 أكتوبر

قال رمزي عودة، باحث ومحلل سياسي، إنه بعد 7 أكتوبر الشعب الإسرائيلي أصبح أكثر دموية وأصبح مطلبًا لديهم القضاء على الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن اليسار الإسرائيلي انتهى، واليوم أصبح الحديث عن متطرفين يمين وسط ويمين متطرف.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم الكلام لليمين واليمين المتطرف، ولكن الشعب الإسرائيلي أدرك أن ما حدث يوم 7 أكتوبر هو نتيجة لما يقوم به اليمين المتطرف، مؤكدًا أن ما يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لا خلاف عليه في الشارع الإسرائيلي ولكن الخلاف على شخصيته وسياسيته.

وزير الدفاع الإسرائيلي يتحمل مسئولية كبيرة

وأكد أن وزير الدفاع الإسرائيلي"جالانت" يتحمل مسئولية كبيرة ونيويورك تايمز فضحت الجيش الإسرائيلي بأنه كان هناك خطة تكشف خطة 7 أكتوبر ولكن الجيش الإسرائيلي لم يأخذها بجدية ويوجد ضغوط عليهم للاستقالة.