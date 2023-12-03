"قصواء الخلالي" تشيد بالمشهد الديمقراطي الذي قدمه المصريون بالخارج خلال الانتخابات (فيديو)

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بالمشهد الديمقراطي الذي قدمه المصريون في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أنهم أبدوا اعتزازهم وتقديرهم بانتمائهم لمصر ودورهم في صناعة مستقبلها.

وقالت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إن الانتخابات شهدت إقبالًا كبيرًا من المصريين بالخارج، الذين تجاوزوا المسافات والظروف لممارسة حقهم الدستوري في الاختيار والتعبير عن رأيهم، مضيفة أن كل شخص له رؤيته الخاصة في الاختيارات ولكن المهم هو المشاركة والمساهمة في بناء الوطن.

وأشارت إلى أن المصريين في الخارج أرسلوا رسائل مشرفة ومؤثرة عن انتمائهم ووطنيتهم واعتزازهم بمصر، وأنهم قدموا صورة مشرقة ومنضبطة ولائقة في الانتخابات، معبرة عن تقديرها لهم ولدورهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لمصر.