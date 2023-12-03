الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"قصواء الخلالي" تشيد بالمشهد الديمقراطي الذي قدمه المصريون بالخارج خلال الانتخابات (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بالمشهد الديمقراطي الذي قدمه المصريون في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أنهم أبدوا اعتزازهم وتقديرهم بانتمائهم لمصر ودورهم في صناعة مستقبلها.

وقالت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إن الانتخابات شهدت إقبالًا كبيرًا من المصريين بالخارج، الذين تجاوزوا المسافات والظروف لممارسة حقهم الدستوري في الاختيار والتعبير عن رأيهم، مضيفة أن كل شخص له رؤيته الخاصة في الاختيارات ولكن المهم هو المشاركة والمساهمة في بناء الوطن.

وأشارت إلى أن المصريين في الخارج أرسلوا رسائل مشرفة ومؤثرة عن انتمائهم ووطنيتهم واعتزازهم بمصر، وأنهم قدموا صورة مشرقة ومنضبطة ولائقة في الانتخابات، معبرة عن تقديرها لهم ولدورهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لمصر.

قصواء الخلالي المصريون في الخارج الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الانتخابات الرئاسية مصر المصريين بالخارج في المساء مع قصواء cbc

الأكثر قراءة

سر اعتراف قائد إسرائيلى بتفوق المقاومة الفلسطينية عليهم عسكريا (فيديو)

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

"لايف" كشف مكانه.. كيف سقط "كروان مشاكل" فى قبضة الأمن؟

عاجل.. القبض على المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح