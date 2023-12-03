الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لبنى عسل ناعية أشرف عبدالغفور: فنان كبير له بصمات واضحة

لبنى عسل
لبنى عسل

نعت الإعلامية لبنى عسل الفنان أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم في حادث سير، عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

وقالت لبنى عسل، خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "فنان كبير له بصمات واضحة في العمل الفني وهو من الرواد في الفن، وأعماله الدينية والتاريخية لا يختلف عليها اثنان"، مضيفة: "خالص عزائنا لعائلته ولابنته الفنانة ريهام عبدالغفور".

نعي الشركة المتحدة للفنان الراحل

وكشفت عن أن الشركة المتحدة نعت الفنان الراحل في بيان لها جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى ننعي الفنان الكبير أشرف عبدالغفور".

وقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، خالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. 

لبنى عسل اشرف عبدالغفور حادث سير ريهام عبدالغفور نعي الشركة المتحدة

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