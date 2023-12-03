الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: مشاركة ملحوظة من المرأة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات
الانتخابات

أشاد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، بالإقبال الكبير للجالية المصرية في لبنان على المشاركة في اليوم الثالث والأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تمت بسلاسة ونظام.

وقال سنجاب، في مداخلة بالفيديو عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجالية المصرية في لبنان تضم عددًا لا بأس به من المصريين الذين يعملون في مختلف المجالات، وأنهم أبدوا حرصهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيهم في مستقبل بلدهم، رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها لبنان.

وأوضح أنه سيتم فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع وإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، معربًا عن المشاركة الملحوظة من قبل المرأة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

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