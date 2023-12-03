سفير مصر في المغرب: المصريون يشاركون بحماس في العملية الانتخابية (فيديو)

أعرب ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، عن اعتزازه بالجالية المصرية بالمغرب التي تضم نحو 10 آلاف مصري، وتمثل أكبر جالية مصرية في شمال أفريقيا، لمشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أنها أظهرت منظرًا مشرفًا للمصريين بالخارج وأبدت احترامها للجالية المصرية بالمغرب أمام العالم أجمع.

‎وقال عثمان، في اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن الجالية المصرية بالمغرب تلبي النداء الوطني وتحرص على الحضور للتصويت في هذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن عملية التصويت تجري في مقر السفارة المصرية في الرباط.

‎وأوضح أن اليومين الماضيين شهدا إقبالًا كبيرًا من أعضاء الجالية، خاصة أنهما كانا عطلة رسمية، مضيفًا: "لم نرَ المصريين يأتون وحدهم فقط بل رأينا أسر مصرية كاملة تتوافد للتصويت والاحتفاء أمام السفارة في عرس ديمقراطي يعبر عن حالة من الوطنية والوعي والمسؤولية".

‎ونقل سفير مصر في المغرب، تحياته لكل أعضاء الجالية المصرية بالمغرب، قائلًا: "أنتم تقدمون صورة مشرفة تعكس الحس الوطني للمصريين في الخارج"، مبينًا أنه ما زال أمامهم حوالي 4 ساعات للتصويت في الانتخابات وبعدها سيبدأ الفرز.

‎وتابع: "كلما ابتعد المواطن عن الوطن كلما ازداد حبه واهتمامه بالوطن ومتابعته لأحواله أكثر من المصريين داخل البلاد، لأنه يدرك تمامًا التحديات التي تواجه مصر في المنطقة"، مؤكدًا أن أعضاء الجالية يسعون للمشاركة والمساهمة في العملية الانتخابية لدعم مسار الأمن والاستقرار والتنمية وهو ما يعكس انتمائهم وولائهم للبلد.

‎وأشار عثمان، إلى أنه تم توفير كل التسهيلات لجعل كل أعضاء الجالية يدلون بأصواتهم، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع جمعية الجالية المصرية والسلطات المغربية لتقديم كل التسهيلات للمصريين، قائلًا: "اللجان ستظل مفتوحة ولدينا مكان انتظار واسع ومن هم داخل اللجنة يحق لهم التصويت حتى لو انتهت الساعة التاسعة".