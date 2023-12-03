الأكشن والكوميديا يسيطران على البرومو الرسمي لفيلم "أبو نسب" (فيديو)

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “أبو نسب” الذي يخوض بطولته كل من الفنان محمد إمام وياسمين صبري والفنان ماجد الكدواني، البرومو الرسمي للعمل الذي سيطر عليه حالة من الكوميديا والأكشن.

وظهر “إمام” خلال البرومو يتعرض للتهديد من ماجد الكدواني والفنان محمد رضوان، أثناء زواجه من الفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال زفافهما، لسبب ما تكشفه أحداث العمل، حيث تحول حفل الزفاف لمعارك بين الحضور بالأسلحة.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ويجمع فيلم أبو نسب محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.