ريهام حجاج عن أحداث غزة: كل ثانية روح بتموت والحياة أصبحت عزاء مستمر

أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن حزنها واستياءها الشديد لعودة القصف والإبادة لأهل غزة من قبل الكيان الصهيوني، بعد هدنة استمرت 6 أيام لوقف إطلاق النار.

وشاركت “ريهام” منشور لها عبر انستجرام، تعلن خلاله عن حدادها لحين انتهاء الابادة الجماعية في غزة، وعلقت قائلة: “كل ثانية روح بتموت والحياه أصبحت عزاء مستمر لا ينتهي”، وتضمنت الصورة التي شاركتها قائلة: “هذا الحساب في حداد لحين انتهاء الابادة في أهل غزة، ربنا ينصرهم”.

من جهة أخرى، تواصل النجمة ريهام حجاج تحضيرات مسلسلها الدرامي الجديد "صدفة"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

وانتهى المخرج مؤخرا من التعاقد مع عدد من الفنانين، وشملت القائمة المبدئية لنجوم مسلسل صدفة كلا من خالد الصاوي، وفراس سعيد، وسلوى خطاب، ونور إيهاب، وعصام السقا، وعبير منير، ورحاب الجمل، وتامر يسري.