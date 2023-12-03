الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إقبال كثيف من الجاليات المصرية فى بروكسل والسنغال والبرازيل للتصويت بالانتخابات الرئاسية

بالانتخابات الرئاسية
بالانتخابات الرئاسية

أكد خالد عارف، سفير مصر في السنغال، أن العملية الانتخابية تسير بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الناخبين المصريين؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف السفير بدر عبدالعاطي، من بروكسل، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمور تسير بشكل جيد، والأعداد غير مسبوقة، مما يعكس وعي المصريين في بروكسل بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، رغم الطقس السيئ.

غلق 16 مقرًا انتخابيًا

فيما أوضحت السفيرة مي طه، من البرازيل، أن الجالية المصرية حريصة على المشاركة حتى آخر الساعات المتاحة لفترة الإدلاء بالأصوات الانتخابية.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم غلق 16 مقرًا انتخابيًا وتم البدء في إجراءات فرز الأصوات بعد انتهاء اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.

وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "ما زال 116 مقرًا ولجنة خارج جمهورية مصر العربية على مستوى العالم تتلقى الناخبين للإدلاء بأصواتهم".

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