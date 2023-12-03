متى تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك 2023؟

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شهر كيهك أو ما يعرف بالشهر المريمي والذي يبدأ في 9 ديسمبر 2023 لبدء شهر كيهك، هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

خلال شهر كيهك يشارك الأقباط الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، في صلوات التسبحة الكيهكية، إذ أعلنت إيبارشية أسيوط جدول تسبحة شهر كيهك، للأنبا يؤانس.

وطيلة شهر كيهك 2023 الذي يبدأ في 9 ديسمبر الجاري، وينتهي 6 يناير المقبل يزور الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، عدد من الكنائس داخل أسيوط والقاهرة والزيتون ونجع حمادي.

إذ يترأس الأنبا يؤانس أيام التسبحة الكيهكية بدير السيدة العذراء مريم بدرنكة بأسيوط، فيما يترأس كل أربعاء صلوات التسبحة بكنيسة العذراء بالزيتون، على أن يترأس في 22 ديسمبر صلوات التسبحة بكنيسة السيدة العذراء بنجع حمادي.

كتاب شهر كيهك

وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".

هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد، يوم 29 “كيهك”، الموافق 7 يناير من كل عام.

وخصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".

ومن جهته قال ماركو الأمين الباحث في التراث الكنسي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: إنه يعرف العامة فترة صوم الميلاد بكيهك وهو اسم الشهر القبطي الذي يقع فيه صوم الميلاد، وقد مر صوم الميلاد بتطورات عدة حتى وصل لعدد الايام الحالية لكن كان من التقليد الاقدم ان شهر كيهك فقط يصام استعدادًا لحدث ميلاد المسيح.

وتابع: وبدأت تخصص الكنيسة فيه سهرات تسبيح للتذكير بحدث التجسد وأهميته الخلاصية للبشر وكانت أهم ما فيها الثيؤطوكيات وهى جمع ثيوطوكية.