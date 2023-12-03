الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية لمركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح

تفقد اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التشطيبات النهائية الجاري تنفيذها بمقر مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالدور الثاني بديوان عام المحافظة ضمن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق السيطرة الكاملة وتنفيذ خطة التحول الرقمي بما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، والمهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب عدلي ابوعقيل السكرتير العام المساعد، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، حسام النمر رئيس الادارة المركزية لتخطيط المشروعات، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وعادل خليل رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للأدوية، ويحيى زكريا مدير ادارة الأزمات بالمحافظة ومدير مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وعدد من المختصين والاستشاريين بالهيئة.


شرح تفصيلي من المحافظ عن مكونات الغرفة وتصميمها


وقد استمع رئيس هيئة تنمية الصعيد لشرح تفصيلي من المحافظ عن مكونات الغرفة وتصميمها الذي جاء وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا الحديثة حيث تضم أجهزة حاسب آلي وفاكس وماكينات تصوير وانترنت وقاعة اجتماعات وربط بأجهزة سلكية ولاسلكية بين الجهات المعنية وذلك للربط مع 625 جهة إدارية من خلال مراكز السيطرة الثابتة والمتنقلة.

وقال اللواء عصام سعد إن دخول هذا المقر الخدمة سوف يساهم في توفر قاعدة معلومات لصناع القرار باستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية حيث تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا موضحًا أن الشبكة تضمن التعامل اللازم والفوري مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد عن طريق التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة من خلال مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل طبقًا لأحدث المعايير العالمية لافتًا إلى متابعته الدورية لمراحل العمل بالمقر منذ اختيار المكان وحتى نهو الأعمال نهائيًا وتشغيله للاطمئنان على تنفيذه طبقًا للمواصفات والمعايير المحددة والجدول الزمني لمقرر فضلًا عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتشغيله في أسرع وقت ممكن للاستفادة من امكاناته والربط بين كافة الجهات المعنية في القطاعات المختلفة.

وأشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد بالمقر والتجهيزات والإمكانيات العالية المطابقة لمعايير الجودة والمواصفات الفنية التي تم تنفيذه بها وهو ما يعكس الاهتمام والمتابعة من قبل مسئولي المحافظة بقيادة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بكافة التفاصيل الدقيقة الخاصة بالمقر حتى الوصول لهذه المرحلة من اللمسات النهائية والتشطيبات، لافتًا إلى أهمية الربط بين كافة القطاعات وعناصر الطوارئ والمرافق الحيوية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل ما يساهم في تقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ والأزمات عند حدوثها لا قدر الله، مشيرًا إلى جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية يؤكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات والقطاعات المختلفة بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أهمية الربط الذي سيحدث بين الجهات المعنية وإنشاء مراكز السيطرة على مستوى الجمهورية لمواجهة اية ازمات وكوارث ما يساهم في سرعة التواصل مع المواطنين وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة وكافة الوزارات ومجلس الوزراء.

اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح
اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح
اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح
اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح
اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح
اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح
اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح
اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح
اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح
اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح
اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح
اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح
IMG-20231203-WA0019
IMG-20231203-WA0019
مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة خدمات الطوارئ والسلامة العامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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