الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الانتخابات الرئاسية.. إقبال متزايد على لجان الاقتراع فى أبو ظبى

الناخبون في أبو ظبي
الناخبون في أبو ظبي

تزايد إقبال الناخبين في مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بسفارة جمهورية مصر العربية في أبو ظبي في اليوم الثالث والأخير من التصويت للمصريين بالخارج.

واستقبلت السفارة أعدادًا كبيرة من أبناء الجالية المصرية المقيمين في ضواحي إمارة أبو ظبي ومدينة العين والظفرة في المنطقة الغربية للإدلاء بأصواتهم. 

وحرصت السفارة على تقديم كل التسهيلات الممكنة؛ لتيسير عملية التصويت، وبصفة خاصة لأصحاب الهمم وكبار السن، الأمر الذي لاقي استحسان الناخبين والعائلات، التي حرصت أيضًا على اصطحاب الأطفال، بما يعكس أهمية الارتباط الأصيل مع الوطن وغرس قيم الانتماء والمشاركة الإيجابية.

وقال محمد محمود، نائب السفير المصري في أبوظبي، إن الاقبال الكبير على التصويت في اليوم الثالث والأخير من عمل اللجان الانتخابية بالخارج يبعث برسالة واضحة من أبناء الوطن الموجودين في أبوظبي إلى الوطن الأم تجسد معاني الارتباط والانتماء والحرص على المشاركة في هذا العرس الانتخابي، وتؤكد أن وجودهم في دولة الإمارات الشقيقة لا يعني أنهم بعيدون عن الوطن الأم وأحداثه الكبيرة، خاصة في ظل علاقات الأخوة التاريخية بين مصر والإمارات كبلدين شقيقين تزداد روابطهما تميزًا وصلابة بمرور الأيام، وتعزز إحساس مواطني كل منهما بأنهم حين يسافرون إلى الدولة الأخرى إنما يسافرون إلى بلدهم الثاني.

 

 

الناخبين الانتخابات الرئاسية مصر في أبو ظبي الوطن

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