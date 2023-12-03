الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رشا راغب: تدريب أكثر من 5 آلاف متطوع فى مبادرة "حياة كريمة"

الدكتورة رشا راغب
الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن تأهيل الشباب الحالي والمستقبلي في مواجهة تحديات العالم يخدم مستقبلهم.

وأضافت رشا راغب، خلال كلمتها أمام  منتدى شباب من أجل إحياء الإنسانية، الذي ينظمه منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، أنه يمكن توظيف طاقات الشباب لإعادة صياغة شكل العالم بما يخدم مستقبلهم بعيدا عن صراعات الحاضر، لافتة إلى أنه بالرغم من تأزم الوضع عالميًا لكن وجود أكثر من نصف عدد التشكيل السكاني في العالم من الشباب يعطي فرصة في أمل ومستقبل مختلف، لأن الشباب هم القادرون على التغيير.

انطلاق منتدى شباب العالم 

وأشارت المدير التنفيذي للأكاديمية إلى أن هذا هو الدور الذي تقوم به في الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث توعى الشباب في عدد من المجالات مثل أجندة مصر 2030 للتنمية وتحديات الأجندة العالمية الأممية وأهداف التنمية المستدامة وتغيير المناخ.

وكشفت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن تدريب أكثر من نحو 5 آلاف متطوع للانضمام للمبادرة المصرية حياة كريمة.

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب منتدى شباب شرم الشيخ العالم من الشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب

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