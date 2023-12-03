الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف جديد لإطلاق النار فى قطاع عزة

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

دعا البابا فرانسيس،  بابا الفاتيكان، إلى وقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة

وفي وقت سابق، وقع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إعلانًا لدعم العمل المناخي العاجل، كما شارك الرمزان الدينيان الأهم في العالم خطابيهما عبر تقنية الفيديو في افتتاح جناح الأديان في مؤتمر الأطراف (COP 28) في مدينة إكسبو دبي.

مؤتمر الأطراف COP 28

وخلال احتفالية رسمية تم بث رسالتا فيديو من البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف (COP 28)؛ حيث شارك الرمزان الدينيان رسائلهما حول الأمل والحالة الطارئة لتعزيز العمل المناخي.

تسخير التأثير الجماعي لممثلي الأديان

ووقَّع البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب على البيان المشترك بين الأديان بشأن العمل المناخي لمؤتمر الأطراف (COP 28)، الذي يهدف إلى تسخير التأثير الجماعي لممثلي الأديان من أجل إلهام الإنسانية لتعزيز العدالة البيئيَّة؛ اعترافًا بأن الغالبية العظمى من سكان العالم ينتمون إلى الأديان.

ومثَّل البيان الذي استند إلى مُثل العدالة، وتفادي أي تأثير ضار، وتعزيز الانسجام مع جميع الكائنات الحية، نداء قويا للعمل المناخي موجهًا إلى رؤساء الدول والحكومات والمجتمع المدني وقادة الأعمال، ويحث على الاستجابات السريعة، ومنها تسريع تحولات الطاقة، وحماية أمنا الأرض، واعتماد أنماط حياة دائرية تتماشى مع الطبيعة والاعتماد السريع للطاقة النَّظيفة.

txt

وصول أكثر من 40 شهيدًا إلى مستشفى كمال عدوان جراء القصف الإسرائيلي

قادة الأديان من مختلف أنحاء العالم

وشارك في صياغة هذا البيان المشترك لفيف من كبار قادة الأديان من مختلف أنحاء العالم قُبيَل انعقاد (COP 28)، وذلك خلال قمة قادة الأديان العالمية الَّتي عُقدت في أبوظبي في نوفمبر الماضي، التي نظمها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف ووزارة التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وفي كلمته عبر تقنية الفيديو، قال قداسة البابا فرنسيس: “يحتاج عالمنا اليوم إلى تحالفات لا تناهض أحدًا ولا تُعاديه، لنؤكد نحن ممثلو الأديان على إمكانية التغيير ولنقدم أساليب حياة محترمة ومستدامة، كما يجب علينا أن نناشد بإخلاص المسئولين عن الأمم أن يحافظوا على بيتنا المشترك”.

قطاع عزة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس مؤتمر الأطراف COP28 الأديان قادة الأديان

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

تبدأ من الجمعة 8 ديسمبر.. عدد أيام إجازة الانتخابات ٢٠٢٣

ليفربول يدعم "المثلية" فى لقاء فولهام.. و"صلاح" يرفض الشارة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية