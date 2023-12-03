في بيان رسمي.. نانت الفرنسي يعلن وفاة أحد مشجعيه قبل مباراة نيس

أعلن نادي نانت الفرنسي، وفاة أحد مشجعي الفريق، بعد طعنه قبل المباراة التي جمعت فريقه ضد نيس، يوم أمس السبت في الدوري الفرنسي.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “وفي ظروف تخضع لتحقيق قانوني مستمر، انهار الشاب البالغ من العمر 31 عامًا وأصيب في ظهره. ورغم تدخل خدمات الطوارئ، لم يتم إنقاذ المؤيد”.

وتابع البيان: “وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في جريمة القتل العمد. وتجري مقابلات عديدة مع الشهود وستستمر حتى الليل. ولا يسع النادي إلا أن يعرب عن أسفه لفقد شخص حياته في مثل هذه الظروف”.

وأضاف البيان: “يود نادي نانت أن يعرب عن خالص تعازيه لعائلة الضحية والمقربين منهم”.

وكانت صحيفة «ليكيب» قد أوردت أن "المشجع - البالغ من العمر 31 عامًا - وهو من "ألتراس" النادي منذ سنوات، بعدما طعنه قبل المباراة سائق كان ينقل مشجعين لنيس، "في ظروف لم تُحدّد بعد".

وذكرت صحيفة Ouest France أن الجاني فرّ أولًا، قبل أن يتوجّه إلى مركز للشرطة.