اقتباسات من كتاب The Power Of Now لـ ايكهارت تول

يعد الكاتب ايكهارت تول مؤلف كتاب "The Power Of Now" واحدًا من المعلمين الكبار رغم أنه لا يتبع أي ديانة محددة ولا يتمسك بأي تعاليم، ولا يقلد معلمًا آخر إلا أن عقيدته قد تضمنت روح ووجدان جميع العقائد والديانات ولا تتناقض مع أي منها سواء كانت المسيحية أو الإسلام وحتى البوذية والهندوسية.

وتكمن أهمية هذا الكتاب في الفكرة التي أطلقها ومؤداها أنك كلما ركزت على الزمن ــــ ماضي أو مستقبل ـــ افتقدت الاحساس باللحظة الحاضرة التي هي أثمن شئ موجود لأن الحياة هي الآن، الحياة ليست الماضي الذي عشته فقد مضى ولا يفيدك أن تعيش فيه كما أن الحياة ليست المستقبل الذي قد يأتي وقد لا يأتي.

وفي السطور التالية نطوف بين مجموعة من الأفكار التي طرحها كتاب The Power Of Now للكاتب ايكهارت تول: