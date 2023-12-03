أسباب تأجيل التجديد لمحمد الشناوي وعبدالمنعم في الأهلي

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي وموافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني على حسم ملف تجديد عقود الثلاثي علي معلول وعمرو السولية ومحمد هاني.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة كلفت أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، بحسم ملف تجديد عقود الثلاثي التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط طالبت مدير التعاقدات بإخطارالثنائي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم اللذين تنتهي عقودهما بنهاية الموسم المقبل بأنه سيتم تأجيل الحديث نظرًا لوجود مساحة من الوقت.

وأوضح المصدر أن اللجنة ترغب في توصيل رسالة إلى اللاعبين أن الفريق لن يقف على أي لاعب وهناك سقف مالي سيتم الاتقاق عليه من أجل إعادة الهدوء والسيطرة على غرفة خلع الملابس.

وتابع المصدر أن اللجنة استقرت على حسم جميع الصفقات التى يطلبها السويسري مارسيل كولر في الأيام القليلة المقبلة وضمها في الميركاتو الشتوي المقبل.

بيبو يحدد عقوبة اختراق الحظر الإعلامي بسبب عبدالمنعم

من جانبه قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي فرض الحظر الإعلامي ومنع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بعد أزمة محمد عبدالمنعم قبل مباراة سموحة في الدوري.

وأعلن مدير الكرة في جلسته مع اللاعبين أنه سوف تطبق العقوبات بالحد الأقصى الذي يصل إلى خصم 400 ألف جنيه من المستحقات لمن يدلي أو ينشر أي تصريحات دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

ويرغب خالد بيبو في إعادة الإنضباط مرة أخرى بعدما ظهرت أزمة السوشيال ميديا من بعض اللاعبين في توصيل أي رسالة غاضبة من مواقف التجديد مثل عبدالمنعم والسولية ومعلول والتي أثارت الجماهير ضد إدارة الكرة مؤخرًا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعادل بهدف لمثله مع يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت أمامه أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة خاصة في المحاولات الهجومية التي لاحت أمام حسين الشحات ومحمود كهربا وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

تقدم الأهلي في الدقيقة 86 بهدف حمل توقيع بيرسي تاو وتعادل يانج أفريكانز في الدقيقة 91، بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة ويحصل يانج أفريكانز على أول نقطة.