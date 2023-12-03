وزير التنمية المحلية يستعرض تقريرًا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال نوفمبر 2023

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، تقريرًا مُفصلًا عن جهود مبادرة (صوتك مسموع) خلال شهر نوفمبر 2023 في حل شكاوي المواطنين الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة في عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها المبادرة ومنها القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها مبادرة "صوتك مسموع"، التي تسهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع المحافظات والجهات المختصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر نوفمبر 2023 عدد 749 ألفًا و627 رسالة، تضمنت 122 ألفًا و849 شكوى، وتم حل أكثرمن 120 ألف شكوى بنسبة 97،8%، وجارٍ حل 2764 شكوى، مشيرًا إلى أن المبادرة حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، وفقًا لأخر تقرير صادر حول جهودها خلال الشهر الماضى.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن "صوتك مسموع" استقبلت خلال شهر نوفمبر 2023 عدد 15،7 ألف رسالة منها 1792 شكوى، تم الاستجابة لـ 1432 شكوى منها بنسبة 78،9%، وجارٍ حل 360 شكوى، وشدد " آمنة " على تأكيد على سياسة الوزارة في التعامل بجدية مع كل الشكاوى الواردة إلى "صوتك مسموع"، مؤكدًا أنها تعمل طوال الوقت على إيجاد حلول جذرية لأي من المشكلات التي ترد إليها لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن التقرير أوضح أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هي الشكاوى الخاصة بالقمامة، حيث بلغ عددها 609 شكاوى، يليها الإشغالات بعدد 536 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ 305 شكاوى، وبلغ عدد شكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 279 شكوى، إضافة إلى 63 شكوى خاصة بتعريفة ركوب السيارات وزيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.