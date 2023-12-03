الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": انطلاق مبادرة منتدى شباب العالم خطوة لدعم جهود مصر بالقضية الفلسطينية

الدكتور عماد نجيب
الدكتور عماد نجيب

قال الدكتور عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة جديدة بعنوان " شباب من أجل إحياء الإنسانية" والتى بدأت فعالياتها اليوم، تأتى إيمانًا بالدور المحوري لمنتدى شباب العالم في تقديم الدعم وإحلال السلام في جميع أرجاء العالم. 

وتابع نجيب:" وتهدف هذه المبادرة أيضا لتوحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم". 

منتدى شباب العالم يحظى باهتمام عالمى

وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن، أن منتدى شباب العالم يحظى باهتمام عالمى، ومن ثم هذه المبادرة سيكون لها دور كبير فى آليات التأثير والدعم الإنساني وتوحيد الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع، متابعا:" خاصة وان هذه المبادرة تشهد حضور لكافة نشطاء ومؤثرى العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا لتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، تأكيد على الدور المحورى الذى يلعبه المنتدى فى القضايا الدولية، وترسيخ لمبدأ إرساء السلام في المنطقة. 

وأكد الدكتور عماد نجيب، على أن منتدى شباب العالم يقوم بجهود ودور محوري يتكامل مع الدور الكبير الذى تبذله الدولة المصرية سياسيا وإنسانيا لدعم القضية الفلسطينية، وهذه التحركات تعزز الفرصة لتحرك المجتمع الدولي نحو تلبية رؤية الدولة المصرية لوقف إطلاق النار وحل الدولتين لوقف الحرب الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال.

وتنطلق اليوم الأحد فعاليات مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، في مدينة شرم الشيخ، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.

وتشهد الفعاليات على مدار 3 أيام جلسات تفاعلية وورش عمل وزيارات متعددة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي.

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