“القاهرة الإخبارية”: استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن أي حل سياسي في القضية الفلسطينية، والحرب الدائرة من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومناطق من الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكون شاملًا، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية".

قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن أبومازن، قال إننا لن نستسلم للأمر الواقع ولن نسمح بتكرار النكبة، وسنواصل مع شعبنا الصمود والثبات في معركة البقاء، مؤكدًا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.