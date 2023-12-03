رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء": أرباح التجار من بيع السكر تشبه المخدرات

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الزيت والسكر والأرز مخزن قيمته كالذهب والدولار، مؤكدًا أنه لابد من إلزام الحكومة للتجار بكتابة السعر على المنتج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث القاهرة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”،أنه حدث تغير في التركيبة الإنسانية والأخلاقية للسوق المصري بالعام الأخير والتجار يصنعون الأزمات الآن.

التجار يتحكمون في أسعار عددًا كبيرًا من السلع

وأكد أن عددًا كبيرًا من السلع يتحكم بها التجار ويعرضون أسعار لحظية، مشيرًا ‘إلى أن تجار إخفاء السلع هم مافيا، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر العادل الآن هو 30 جنيهًا، وأن هناك حصيلة وأرباح كبيرة حققها التجار من بيع السكر، فحصاد الأرباح لتجار السكر تشبه المخدرات.