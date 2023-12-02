السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز سائق توك توك لاتهامه بالتحرش بالفتيات بالقلج بالخانكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الخانكة اليوم السبت، حجز سائق 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامه بالتحرش بفتاة استقلت معه توك توك بمنطقة القلج بالخانكة.


وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهم دائم التحرش بالفتيات والسيدات اللاتي يستقلن معه التوك توك لفظيا وجسديا

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وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القلج من فتاة تتهم سائق توك توك بالتحرش بها لفظيا وجسديا داخل توك توك أثناء توصيلها بدائرة القسم.

 

وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الخانكة الخانكة التحريات الأمنية قسم شرطة القلج تحرش

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