السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصريون يقطعون آلاف الكيلومترات للتصويت فى انتخابات الرئاسة بعمان (فيديو)

الانتخابات
الانتخابات

قالت أمل طلعت، عضو الجالية المصرية بعمان، إنه في اليوم الثاني من انتخابات رئاسة الجمهورية للجالية المصرية في سلطنة عمان، شهدت السفارة المصرية إقبالًا كبيرا من المصوتين الذين أتوا من مختلف المحافظات العمانية للمشاركة في العُرس الديمقراطي.

وأضافت "طلعت"، في حديث هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن المرأة المصرية كانت في طليعة المشاركين في الانتخابات، وأن بعض المصريين قطعوا مسافات طويلة تصل إلى 1000 كيلومتر للوصول إلى مقر اللجنة الانتخابية في السفارة.

وأوضحت أن المصريين أبدوا حماسة وتفانيًا في أداء واجبهم الوطني، وأنهم تركوا أعمالهم ومشاغلهم وتحملوا المشقة من أجل التصويت لمن يرونه مناسبًا لقيادة مصر في المرحلة القادمة.

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