المنظمة المصرية الألمانية: مشاركة واسعة للجالية المصرية فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أعلن ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، عن تفاصيل اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية التي تجري في ألمانيا، مؤكدًا أن أبناء الجالية يتحلون بالمسئولية والوطنية في المشاركة السياسية.

وقال سعد، في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" الذي يبث على قناة "صدى البلد"، إن الجالية المصرية في ألمانيا تضم نماذج مشرفة من الشباب والمرأة الذين يحرصون على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، معبرين عن حبهم وولائهم للدولة المصرية.

وأشار رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إلى أن المنظمة المصرية الألمانية ترصد وتوثق الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع في ألمانيا، مشيدًا بالدور الإيجابي للسفارة المصرية في تسهيل عملية التصويت وتوفير كافة الإمكانيات للناخبين.