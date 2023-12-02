السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلعت عبدالقوي: ما تم في مصر خلال آخر 9 سنوات إعجاز

حملة دعم السيسي
حملة دعم السيسي

قال  النائب الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن ما تم في مصر خلال آخر 9 سنوات، هو إعجاز ولم يتم في قرون ماضية، خاصة وأن لغة الأرقام لا تكذب في شتى المجالات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، الذي تحقق فيه إنجازات عديدة بدء من القضاء على فيروس سي، شمول التأمين الصحي يغطي 6 محافظات ونوه بأن مباردة «حياة كريمة» شملت أكثر من 460 قرية في المرحلة الأولى، بتكلفة وصلت إلى 350 مليار جنيه.

وأشار عبدالقوي إلى أن الرئيس شرع في قناة السويس الجديدة بداية توليه حكم البلاد، باستثمار المصريين بقيمة وصلت 68 مليار جنيه، بهدف الالتفاف حول مشروع قومي وليس لمجرد الإنفاق على مشروع، مؤكدا أنها تدير لخزانة الدولة 10 مليارات دولار سنويا للبلاد، بعد أن كانت محل تشكيك.

ولفت إلى أن الدولة المصرية حققت نهضة كبيرة في مجال الأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية، والقطاع التعليمي والصناعي، مشددا على أن الحكومة تعمل على بناء الدولة من جديد وذلك ما أوضحته المقارنة التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بين الفترة ما قبل 2014 وما بعدها.

وذكر أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية لن تتراجع عن مسيرة التنمية بكل أبعادها، رغم الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على مصر كجائحة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية، مشيرا إلى أن البيانات والأرقام والحقائق التي عرضها «مدبولي» ترد على كل الإشاعات المغرضة التي تستهدف مصر، كما أنها تزيد مصر والمصريون إصرارا وعزيمة لاستكمال المشوار مع القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركة أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية بحضور النائب محمد عريبى والنائب الدكتور طلعت عبد القوى والنائب أحمد الجحش  واللواء أحمد عبد الوهاب وأيه ياسر  فى مؤتمر جماهيرى حاشد لحزب مستقبل وطن تخطى  10 آلاف  مشارك من جميع أنحاء  المحافظة وبحضور  زعيم الأغلبية  النائب الدكتور عبد الهادى القصبى والانبا بولا مطران طنطا وتوابعها  والنائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ومجدة الخواجة رئيس الاتحاد الاقليمى والشيخ عبد اللطيف طلحة وكيل وزارة المنطقة الأزهرية وبحضور لفيف من وكلاء الوزارات  .

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ما تم في مصر خلال آخر 9 سنوات هو إعجاز عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي القطاع الصحي قناة السويس الجديدة حياة كريمه نهضة كبيرة في مجال الأراضي الزراعية

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