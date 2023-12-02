بأعلام مصر.. المصريون في فرنسا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

شارك عدد من أبناء الجالية المصرية بفرنسا، في التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رافعين أعلام مصر والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقال أحد أبناء الجالية المصرية في فرنسا لكاميرا قناة "إكسترا نيوز": "النهاردة اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأنا أمام السفارة المصرية في باريس والإقبال على التصويت والمشاركة كبير".

وأضاف: "أشجع وأدعو كل المصريين الموجودين في فرنسا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، من أجل مصر ومستقبلها".

مصريون في فرنسا: تحيا مصر ويعيش الرئيس السيسي

كما ردد الناخبون من أمام السفارة في باريس هتافات: "تحيا مصر ويعيش الرئيس السيسي".

يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت أمس الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، يأتي هذا وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024، وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام؛ وهى: الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 1 و2 و3 من ديسمبر.

ويحق لكل مصرى موجود خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.