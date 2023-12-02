يستمر حتى 10 ديسمبر.. افتتاح معرض ملتقى الطفل الأول للفنون بالمركز الثقافي بطنطا

شهد المركز الثقافي بطنطا، أمس الجمعة، افتتاح معرض ملتقى الطفل الأول للفنون، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة لرعاية المواهب من الأطفال، ويستمر الملتقى حتى 10 ديسمبر الحالي.

300 موهبة شاركت فى ملتقى الطفل الأول للفنون

شارك في مسابقة الملتقى ما يقرب من 300 موهبة من الأطفال في الرسم اليدوي بخامات مختلفة من الألوان ابتداء من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، وانتهت نتائج الفرز إلى فوز عدد 104 مواهب فنية وضمت عددا من أعمال ذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة التربية الفكرية بطنطا، الذين تم تكريمهم في افتتاح الملتقى.

ويتضمن الملتقى عددا من الفعاليات الثقافية والفنية منها ندوة تثقيفية حول "سيكولوجية رسوم الأطفال وأهميتها نفسيا وتربويا وفنيا"، وندوة أخرى بعنوان "الإبداع الفني لأطفال التربية الفكرية"، إلى جانب الورش الفنية المتنوعة منها ورشة عجينة الورق للأطفال، وورشة for kids وورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة خلال فترة الملتقي.

وقد وجه كل من الدكتور حسن حسن طه أستاذ التصميم بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتور وليد رجائي حسن مدرس أشغال الخشب بكلية التربية النوعية، جامعة أسيوط قوميسيرا الملتقى، الشكر لأعضاء لجنة تحكيم الملتقى، الذي يقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

سجل حلمك لبكرة.. ثقافة الأقصر تشهد تكريم الطلاب المتفوقين بالمحافظة

على جانب آخر، شهد قصر ثقافة الأقصر حفل تكريم عدد من طلبة وطالبات مدارس المحافظة، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المنفذة وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض فني بعنوان "لقطة تاريخية" تضمن مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية المعبرة عن الحضارة المصرية، تنفيذ طالبات مدرسة الأقصر الثانوية الفنية الصناعية، هذا إلى جانب معرض فني بعنوان "سجل حلمك لبكرة" الذي اشتمل على مشغولات يدوية، ولوحات فنية بتقنيات وألوان متميزة.

وعلى مسرح القصر توالت الفقرات الفنية، حيث قدم طلاب المدارس المشاركة عدة فقرات فنية منها تابلوه بعنوان "فلسطين" لمدرسة العوامية للغات، تضامنا مع القضية الفلسطينية، تلاه أوبريت "الأقصى" لمدرسة العوامية الابتدائية، كما قدم أطفال حضانة كيتا عرض بعنوان "الأقصر بلدنا"، وقدمت مدرسة وادي الملكات الإبتدائية فقرة استعراضية بعنوان "يا دنيا سمعاني"، بينما قدمت مدرسة الأقباط الكاثوليك استعراض "همسة أمل".

وضمن برنامج الحفل المقام بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والمنفذ من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، قدمت مدرسة السلام للتعليم الأساسي فقرة جمباز، تلاها عرض فنون شعبية لمدرسة الأقصر الإعدادية للبنات بقيادة إيمان شبيب، وتغنى طلاب مدرسة أبو حجاج الإبتدائية بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية، تلاها فقرة التنورة المميزة للفنان محمد سلامة وسط تفاعل الحضور.

واختتم الحفل بتكريم عدد من الطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسيا، بحضور كل من الدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار جامعة الأقصر، الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة، صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، والشيخ عمر أبو جليل مدير إدارة منطقة الوعظ.