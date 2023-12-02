حزب حماة الوطن: الرئيس السيسى رجل المرحلة السابقة والمقبلة لمصر

نظم حزب حماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المشاركون في المؤتمر دعمهم وتأييدهم المرشح الرئاسي في الانتخابات؛ وذلك لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر.

وفي السياق، قالت النائبة سماء سليمان، أمين الشئون السياسية لحزب حماة الوطن لكاميرا "إكسترا نيوز" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يضع استراتيجية لمصر 2030، مشيرة إلى أنه الرئيس الذي حول الأزمات إلى فرص، وعمل على محاور متوازية.

اللواء حاتم حشمت: شهدنا تطورًا كبيرًا في كل المجالات في عهد السيسي

فيما قال اللواء حاتم حشمت، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن: "الرئيس السيسي قال إن برنامجه في خلال 10 سنوات رأينا تطورًا كبيرًا جدًا في جميع المجالات".

وأكد عبد السلام عريف، أمين أمانة الشئون السياسية لحزب حماة الوطن في البحيرة، إن تلك الفعاليات مهمة جدًا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت للرئيس السيسي في هذا الاستحقاق الانتخابي" مشيرًا إلى أن السيسي هو رجل المرحلة السابقة والمقبلة.