السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يتابع تجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

صرح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تتم متابعة جميع مقار اللجان الانتخابية المعدة لاستقبال الاستحقاق الدستوري القادم، الانتخابات الرئاسية، من قبل جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، حيث يتم تجهيز اللجان الانتخابية، وغرف الاقتراع، وفقًا لتعليمات  طارق رحمي، خلال المجلس التنفيذي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة المنعقد خلال الاسبوع الماضي، حول تجهيز مقار اللجان الانتخابية داخليًا وخارجيا.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتم العمل داخل جميع المقار على قدم وساق، وخلال اجتماعه بقيادات المديرية الاسبوع الماضي، تم تكليف التوجيهات العامة للتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والزخرفة، والمجال الصناعي، بالمشاركة في رسم وتزيين أسوار اللجان داخليًا وخارجيا، بالإضافة إلى دهان غرفة الاقتراع، وتزيينها، ووضع 2 علم على بوابة اللجنة الانتخابية من الخارج، بالإضافة إلى "بنر" به اسم اللجنة الانتخابية ورقمها، وظهور جميع المقار بالمظهر الذي يليق بالحدث الجلل.

وعلى صعيد متصل، أعلنت محافظة الغربية عن تخصيص 16 لجنة للمغتربين في المحافظة، وذلك لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها 10 و11 و12 ديسمبر، من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساءا.

وحث طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

والجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، سمحت للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامتهم الثابت في بطاقات الرقم القومي، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجدون فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg بالرقم القومي وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

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الاستحقاق الدستوري القادم المجلس التنفيذي اللجنة الانتخابية أسوار اللجان داخليا وخارجيا مسيرة الوطن الديمقراطية

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