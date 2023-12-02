السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"أوقفوا هذه المظاهر".. حملة فريد زهران: بعض الناخبين بالخارج يحملون صورًا لأحد المرشحين

فريد زهران
فريد زهران

أكدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أنها لاحظت من خلال الصور والفيديوهات التي حصلت عليها من مندوبيها في عواصم الدول الأجنبية، أن بعض الناخبين يحملون صورًا لأحد المرشحين أمام وداخل مراكز الاقتراع.

 

وأوضحت أن هذا الأمر يخل بمبدأ المساواة بين سائر المرشحين، ويخالف أحكام القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية.


وناشدت الحملة الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية وقف هذه المظاهر التي تعصف بفكرة التنافسية الحقيقية وتخالف القانون.

المرشح الرئاسي فريد زهران المرشحين

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"أوقفوا هذه المظاهر".. حملة فريد زهران: بعض الناخبين بالخارج يحملون صورًا لأحد المرشحين

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

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