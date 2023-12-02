"أوقفوا هذه المظاهر".. حملة فريد زهران: بعض الناخبين بالخارج يحملون صورًا لأحد المرشحين

أكدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أنها لاحظت من خلال الصور والفيديوهات التي حصلت عليها من مندوبيها في عواصم الدول الأجنبية، أن بعض الناخبين يحملون صورًا لأحد المرشحين أمام وداخل مراكز الاقتراع.

وأوضحت أن هذا الأمر يخل بمبدأ المساواة بين سائر المرشحين، ويخالف أحكام القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية.



وناشدت الحملة الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية وقف هذه المظاهر التي تعصف بفكرة التنافسية الحقيقية وتخالف القانون.